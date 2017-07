Disney gaat eSports-programma's maken

21/7/17 10:55 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Als de eigenaar van Marvel, Star Wars en natuurlijke vele klassieke sprookjes is Disney onlosmakelijk verbonden met de jeugd van miljoenen mensen wereldwijd. Met D|XP richt het bedrijf zijn pijlen echter alvast op de nieuwe generatie.

Nu gamen een algemeen geaccepteerde hobby is, en games als DOTA, Pokémon en Starcraft II een zeer fanatieke competitieve scène hebben, komen eSports steeds vaker uit het verdomhoekje. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, worden sommige toernooien uitgezonden op sportzenders, terwijl eSporters in aanmerking komen voor een atletenvisum. Het is dan ook goed mogelijk dat gamen op hoog niveau over een aantal jaar fanatiek gevolgd gaat worden door fans van een groep of persoon. En de kans is groot dat die fans de kinderen van nu zijn.

Disney speelt hier handig op in door in samenwerking met eSports-organisatie ESL twee nieuwe programma's rondom videogames te lanceren, genaamd ESL Brawlers en ESL Speedrunners. ESL Brawlers zal in eerste instantie bestaan uit zes afleveringen, waarin de beste Street Fighter V-spelers het tegen elkaar opnemen. De serie wordt vanaf gisteren uitgezonden.

ESL Speedrunners zal vanaf augustus op de buis verschijnen en zal zich focussen op (wereld)recordpogingen in verschillende games. Welke games dit zijn, en hoeveel afleveringen het eerste seizoen heeft, is op dit moment niet bekend.

Bron: GameQuarter