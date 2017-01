Dit is alles wat je wilt weten over Battlefield 1's They Shall Not Pass-DLC

26/1/17 07:59 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Gisteren plaatsten we al de tweede lading screenshots van They Shall Not Pass, de nieuwe DLC voor Battlefield 1, en vandaag hebben we ook de bijbehorende informatie te pakken. Om eventuele grappenmakers voor te zijn: nee, Gandalf is niet speelbaar.

Wie wel mee komen strijden zijn de Fransen, die hun thuis verdedigen in vier nieuwe maps. 'Verdun Heights', 'Fort Vaux', 'Soissons' en 'Rupture' laten de schoonheid van het Franse platteland zien, evenals de loopgraven waar de Eerste Wereldoorlog om bekend stond.

Met deze nieuwe maps komen ook nieuwe wapens en voertuigen. Het Franse leger bestormt het slagveld met de Char 2C en de St. Chamond-tank, terwijl ze het vuur aan je schenen kunnen leggen met de Siege Howitzer. Op zo'n moment lig je al niet graag in de loopgraven, maar je zit pas echt in de problemen wanneer de Trench Raider, de nieuwe elite-klasse die de DLC toevoegt, het op je gemunt heeft.

Last but not least brengt They Shall Not Pass een nieuwe modus met zich mee, die DICE beschrijft als een mix tussen Conquest en Rush. Frontline zet een enkele vlag op het speelveld en dwingt de twee teams constant de strijd op te zoeken om nieuwe gebieden te veroveren.

Wanneer They Shall Not Pass precies verschijnt is niet bekend, maar eerder liet EA al weten dat dit ergens in maart zal zijn.

Bron: GameQuarter