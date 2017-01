Dit is er nieuw in Mario Kart 8 Deluxe

15/1/17 16:24 | Jacco Peek | Switch | 0 reacties

Mario Kart 8 Deluxe is natuurlijk een port van de Wii U-versie, maar ook heeft de game gloednieuwe content. De Battle Mode is de toevoeging waar we allemaal op hebben gewacht, maar als je de gameplay van het evenement van afgelopen vrijdag goed bekijkt, is er nog meer nieuws te vinden.

Zo maken een paar oude bekende karakter hun terugkeer in de game. Dry Bones, King Boo en Bowser Junior zijn namelijk speelbaar, maar ook Inkling Boy en Inkling Girl worden toegevoegd aan de game. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe karts te vinden, waaronder de Splash Kart en Ink Striker in Splatoon-stijl, en de Koopa Clown en de Super Glider.

Belangrijke gameplay-features zijn de capaciteit om twee items op te pakken, en de drive-assist om onervaren spelers een handje te helpen. EĂ©n van de items die je in de boxen kunt vinden is de Boo Feather uit eerdere games, waarmee je random een item steelt van een tegenstander.

Tot slot zal de game nieuwe modi kennen, waaronder nieuwe modi voor de Battle Mode. Het klassieke Balloon Battle en Bob-omb Blast zijn in elk geval aanwezig.

Mario Kart 8 Deluxe komt op 28 april uit voor de Nintendo Switch.

Bron: IGN