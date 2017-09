Dit is hoe combat in Xenoblade Chronicles 2 werkt

14/9/17 00:30 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Xenoblade Chronicles was een van de weinige realtime RPG's die succesvol wist te worden op de Nintendo Wii. Gamers kijken dan ook al jaren uit naar een écht vervolg op het verhaal van Shulk en de Monado.

Of Xenoblade Chronicles 2 een vervolg kan worden genoemd is twijfelachtig, maar na het zien van de nieuwe gameplay-beelden zijn de overeenkomstigheden onmiskenbaar. In de nieuwste Nintendo Direct, die we tijdens het schrijven van dit nieuwsbericht nog volgen, zien we dat je met een party van maar liefst zes karakters tegelijk kunt vechten.

Drie van deze vechters zijn zogenaamde blades, speciale entiteiten die bijzondere krachten kunnen lenen aan reguliere mensen, die vervolgens de strijd met monsters kunnen aangaan als drivers. Neem de controle over jouw driver, en rust hem uit met de juiste blades voor de klus.

Afhankelijk van de blade die je gebruikt heb je toegang tot andere wapens en skills, waardoor jouw karakter heel flexibel inzetbaar is. En dat moet ook wel, want net zoals zijn voorganger is Xenoblade Chronicles 2 volledig in realtime met reguliere aanvallen en skills met een cooldown. 

Bron: GameQuarter