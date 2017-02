Dit zag niemand aankomen; Magikarp krijgt zijn eigen game

17/2/17 00:45 | Sil Hendriks | iPhone | 0 reacties

Na het gigantische succes van Pokémon: GO lijkt Nintendo wel warm te lopen voor mobiele games gebaseerd op de Pokémon-licentie. Dat er een twee mobiele Pokémon-game aankomt is dan ook niet verrassend.

Wat wel verrassend is, is dat de teaser suggereert dat de app om Magikarp zal draaien. Op beide afbeeldingen die bij de teaser werden gegeven zijn namelijk Magikarp te zien en de titel van de game is, na vertaling, Splash! Magikarp!.

Het verhaal van Splash! Magikarp! is dat een 27-jarige visser twee mysterieuze gaten in de grond vindt. Nu mag jij drie keer raden welke Pokémon deze veroorzaakt heeft.

Bron: Kotaku