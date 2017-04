Dit zijn de winnaars van de game awards van de BAFTA's

Jaarlijks zijn er tal van awardshows voor films, boeken, series en natuurlijk ook games. Een van de grotere zijn de British Film and TV Association Awards die, ondanks wat de naam doet vermoeden, ook games behandelen.

Wat opvallend is bij de BAFTA's van dit jaar, is dat met name indie-games als Inside, Rocket League en Firewatch in de prijzen zijn gevallen, al mochten Overwatch en Uncharted 4: A Thief's End ook BAFTA's mee naar huis nemen. Onderstaand kunnen jullie een volledige lijst vinden van alle genomineerden, met de winnaar dikgedrukt bovenaan.

Artistic Achievement

Inside

Abzû

Dishonored 2

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief’s End

Audio Achievement

The Last Guardian

Battlefield 1

DOOM

Inside

Rez Infinite

Uncharted 4: A Thief’s End

Best Game

Uncharted 4: A Thief’s End

Firewatch

Inside

Overwatch

Stardew Valley

Titanfall 2

British Game

Overcooked

Batman: Arkham VR

Forza Horizon 3

No Man’s Sky

Planet Coaster

Virginia

Debut Game

Firewatch

Overcooked

Oxenfree

That Dragon Cancer

The Witness

Virginia

Evolving Game

Rocket League

Destiny: Rise of Iron

Elite Dangerous: Horizon

EVE Online

Final Fantasy 14

Hitman

Family

Overcooked

LEGO Star Wars: The Force Awakens

The Playroom VR

Pokemon Go

Ratchet & Clank

Toca Hair Salon 3

Game Design

Inside

Battlefield 1

Dishonored 2

Overwatch

Titanfall 2

The Witness

Game Innovation

That Dragon Cancer

Batman: Arkham VR

Firewatch

Pokemon Go

Unseen Diplomacy

The Witness

Mobile

Pokemon Go

The Banner Saga 2

Dawn of Titans

Deus Ex Go

Pokemon Sun & Moon

Reigns

Multiplayer

Overwatch

Battlefield 1

Forza Horizon 3

Overcooked

Titanfall 2

The Division

Music

Virginia

Abzû

DOOM

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief’s End

Narrative

Inside

Dishonored 2

Firewatch

Mafia 3

Oxenfree

Uncharted 4: A Thief’s End

Original property

Inside

Firewatch

The Last Guardian

Overwatch

Unravel

The Witness

Performer

Cissy Jones as Delilah in Firewatch

Alex Hernandez as Lincoln Clay in Mafia 3

Emily Rose as Elena Fisher in Uncharted 4

Navid Negahbanas ‘Hajj Agha’ in 1979 Revolution: Black Friday

Nolan North as Nathan Drake in Uncharted 4

Troy Baker as Sam Drake in Uncharted 4

BAFTA Ones to Watch Award

Among the Stones (Bluedoor Games)

(Bluedoor Games) Pentagrab (Ludico)

Rebound (Hexterion)

AMD Esports Audience Award

Clash Royale

Counter-strike: Global Offensive

Dota 2

League of Legends

Overwatch

Street Fighter 5

