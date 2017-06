DOOM is fucking terug in DOOM VFR

12/6/17 06:15 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

DOOM VFR Genre: First-person shooter Multiplayer: Platform: PC

Dat Bethesda met Virtual Reality bezig is, was geen geheim. Moederbedrijf Zenimax en VR-pionier Oculus liggen immers met elkaar in de clinch vanwege VR-gerelateerde zaken. Het was dan ook bijzonder dat we afgelopen jaar geen VR-games van de uitgever zagen.

In 2017 komt daar verandering in, want de E3-show van de uitgever begint met maar liefst twee VR-games, waarvan DOOMÂ VFR de eerste is. Meer dan een korte trailer zagen we niet, maar dat is genoeg om te weten dat we de game willen.

Bron: GameQuarter