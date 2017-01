Download Mass Effect 2 nu gratis voor de PC

6/1/17 12:35 | Jacco Peek | PC, PlayStation 3, Xbox 360 | 0 reacties

Mass Effect 2 is ter promotie van het aankomende Mass Effect: Andromeda gratis te downloaden voor de PC. Het enige wat je hoeft te doen is inloggen op Origin van EA en de game toevoegen aan je bibliotheek.

Mass Effect 2 was op 20 december zeer tijdelijk gratis, wat waarschijnlijk een fout is geweest van de plaatselijke stagiair. Nu is de game voor een langere tijd gratis en zeker het proberen waard. Verder kun je de deluxe edition ook oppikken op Origin voor €29,99, die je een digitale comic book, art book, de soundtrack extra wapens en armor en The Making of Mass Effect 2 geeft.



Bron: Origin