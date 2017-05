Duik in de virtuele wereld met de VR-bundle van IndieGala

13/5/17 11:03 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Hoewel de adaption rate van Virtual Reality-brillen op de PC nog enigszins te wensen over laat, is bijna iedereen ervan overtuigd dat apparaten als de Oculus Rift en HTC Vive een permanente rol in de toekomst van gaming zullen spelen. Ontwikkelaars buitelen daarom over elkaar heen om games te maken die je in VR kunt spelen.

Nu er zoveel games verschijnen die VR vereisen, kon je erop tellen dat er met prijzen gestunt zou worden. Bijvoorbeeld door IndieGala. Die geeft je namelijk voor $1 Steam keys voor Above VR, Heaven Forest NIGHTS en Escape Artist: The Trial.

Wie graag meer Virtual Reality-games wilt, kan ook $3.99 uitgeven. Dan krijg je namelijk naast bovenstaande games ook keys voor SURVIVE: The Deus Helix, Jupiteration, Beach Bowling Dream VR, Copter and Sky, I Hate Sandra, Mars Oddyssey en Cargo Cult: Shoot'n'loot VR. Wees er echter snel bij, want de bundel kun je nog maar vijf dagen hier vinden.

Bron: IndieGala