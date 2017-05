E3 persconferentie Sony weer nachtwerk voor Europese fans

4/5/17 15:16 | Sander van Genderen | PlayStation 4, Vita | 0 reacties

In juni is het weer zover, dan is de E3 in Los Angeles weer aan de gang. Zoals nagenoeg elk jaar heeft Sony ook dit jaar weer een persconferentie gepland staan. De persconferentie staat op een schappelijke tijd gepland in Los Angeles, maar dat betekent automatisch ook dat wij langer moeten opblijven.

De E3 persconferentie zal namelijk op maandag 12 juni om 18:00 lokale tijd gaan plaatsvinden. Wat rekenwerk vertelt ons dat dat dinsdagnacht 3:00 is in ons land. Uiteraard zullen er livestreams beschikbaar zijn, de vraag is meer wat je dinsdag overdag gepland hebt staan.

Bron: Sony