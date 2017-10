Ervaar de wereld van Vanquish nu zelf met deze aanbieding van Humble Bundle

13/10/17 00:25 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 3, Xbox 360 | 0 reacties

Vanquish werd, net als de meeste games van Platinumgames, al snel na release een ware culthit. Toch zijn er genoeg gamers onder ons die überhaupt nog nooit van de actievolle sci-fi shooter hebben gehoord. Bij Humble Bundle vonden ze het de hoogste tijd om daar verandering in te brengen, daarom is de game nu sterk in prijs verlaagd.

In plaats van de gebruikelijke € 19,99 betaal je nu slechts € 14,99 voor het spel van Platinumgames. Dat vertaalt zich naar een aanlokkelijke korting van maar liefst 25%. Als dat nog niet genoeg is om je te overtuigen om hier te kijken, dan weet ik het ook niet meer.

Let op: GameQuarter schrijft dit bericht in de hoop zijn lezers te wijzen op voor hun interessante game(-gerelateerde) aanbiedingen. Deze inhoud wordt niet gesponseerd door Humble Bundle, Sega of Platinumgames, noch zijn die op de hoogte van het bestaan van dit bericht.

Bron: Humble Bundle