Farming Simulator 17: Platinum Edition komt ook dit najaar

30/6/17 07:40 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Enkele dagen geleden schreven we al over Platinum, een nieuwe uitbreiding voor het immens populaire Farming Simulator 17 die dit najaar verschijnt. Voor nieuwe spelers hebben we echter ook goed nieuws.

Op dezelfde dag dat de Platinum expansion verschijnt, 14 november 2017, verschijnt namelijk ook Farming Simulator 17: Platinum Edition. Deze editie combineert de basis-game met de DLC, zodat nieuwe spelers in een keer het ultieme pakket in huis kunnen halen. Farming Simulator 17: Platinum Edition zal zowel fysiek als digitaal beschikbaar worden gesteld.

Bron: GameQuarter