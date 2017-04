FIFA 17 is vanaf 21 april gratis via EA Access en Origin

6/4/17 08:43 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Voetbalfanaten kunnen hun geluk niet op. FIFA 17, het laatste deel in 's werelds populairste voetbal-game, is vanaf 21 april gratis te downloaden en spelen via EA Access en Origin Access.

De twee Access-programma's bieden spelers tegen betaling eerder toegang tot bèta's en full releases en geven toegang tot The Vault, een alsmaar groeiende bibliotheek aan games die leden gratis mogen spelen.

Op dit moment staan onder andere Mirror's Edge, Battlefield 4, Titanfall en de Mass Effect-trilogie al in The Vault en later deze maand zal FIFA 17 dus worden toegevoegd op zowel Xbox One als PC via Origin.

Bron: Electronic Arts