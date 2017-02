Final Fantasy XV komt mogelijk nog naar de PC

3/2/17 07:34 | Sil Hendriks | PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Na vele jaren wachten kwam vorig jaar dan toch eindelijk Final Fantasy XV uit, volgens vele de volgende stap in de franchise. Toch kon niet iedereen van de game genieten, daar het enkel op de Xbox One en PlayStation 4 verscheen.

Gamers die hopen op een PC-versie hebben echter misschien nog geluk. Hajime Tabata, de director van Final Fantasy XV, heeft namelijk in een interview met Famitsu laten weten de game graag naar PC te willen brengen.

''Ik zou de game op de PCÂ willen uitbrengen als een technische uitdaging,'' aldus Tabata. ''Ik wil PC-gebruikers Final Fantasy XV laten zien terwijl die draait op high-end machines en persoonlijk zou ik dat ook graag willen zien. Tevens wil ik proberen te ontwikkelen voor de PC om een unieke manier van spelen na te jagen, met PC-exclusieve mogelijkheden zoals het maken van je eigen quests en het spelen met mods.''

Hoeveel bovenstaand absoluut niet moet worden opgevat als een toezegging, is de kans zojuist weer wat groter geworden dat de game in de toekomst naar de PCÂ komt. Of het er daadwerkelijk van gaat komen valt echter te bezien. Square Enix's games slaan de computer immers meestal over.

Bron: Gematsu