Focus Home Interactive kondigt The Plague aan

Uitgever Focus Home Interactive heeft de handen ineen geslagen met Franse ontwikkelaar Asobo Studio voor de ontwikkeling van een game genaamd The Plague. Dit maakt de uitgever bekend middels hun press portal.

Veel weten we nog niet over de game, aangezien de aankondiging enkel gepaard gaat met een stuk concept art en de melding dat de game voor PC en niet nader genoemde consoles gaat verschijnen. Toch lijken zowel Asobo Studio als Focus Home Interactive erg blij dat ze het nieuws eindelijk wereldkundig mogen maken.

''Samenwerken met Focus Home Interactive voor een nieuwe, originele creatie van ons team is een grote stap in de ontwikkeling van onze studio,'' zegt Sebastian Wloch, CEO van Asobo. ''Voor dit ambitieuze project hadden we de het volste vertrouwen nodig van een sterke en groeiende uitgever. Het Focus-team, met hun professionaliteit, enthousiasme en openheid, waren natuurlijk de ideale partner om de ervaring die we wensen aan te bieden naar spelers te brengen.''

Asobo lijkt dus dolgelukkig met de samenwerking en uit de aankondiging blijkt dat dit gevoel wederzijds is. ''Het is een grote eer voor ons om Asobo te vergezellen bij het maken van een originele creatie van de studio,'' laat Focus Home Interactive president Cédric Lagarrigue weten. ''Deze nieuwe handtekening bevestigt onze resultaten en kennis op het gebied van ondersteuning aan onafhankelijke studios zoals Dontnod, Deck13, Giants Software, Cyanide, New World Interactive en Larian voor steeds ambitieuzere projecten wereldwijd. Er is een echte toename te zien in onze catalogus en The Plague zal ongetwijfeld een van hoogtepunten zijn van de komende jaren van Focus.''

Bron: GameQuarter