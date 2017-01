Focus Home Interactive onthult Necromunda: Underhive Wars

18/1/17 23:48 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Uitgever Focus Home Interactive timmert flink aan de weg en brengt de ene na de andere game uit. En sinds vandaag mogen we weer een titel toevoegen aan deze lijst. De uitgever slaat namelijk wederom de handen in elkaar met Rogue Factor voor een Warhammer-game.

Het resultaat van deze samenwerking is het digitaliseren van de klassieke tabletopgame Necromunda onder de naam Necromunda: Underhive Wars, welke tot leven moet gaan komen als een turn-based tactical RPG.

''Rogue Factor's samenwerkig met Focus en Games Workshop is een verhaal van vertrouwen, hard werken en echte passie voor het Warhammer-universum. Ons avontuur begon met het bouwen van de funderingen van Mordheim: City of the Damned Early Access. De Early Access-versie van Mordheim: City of the Damned verzamelde een aanzienlijk aantal spelers die hielpen bij het maken van een geweldige community en die veel aspecten van de game verbeterden, wat wordt beschouwd als een zeer succesvolle en goed uitgevoerde inspanning. Na een sterke lancering op PC en consoles en met een geweldige ervaring waaruit we veel lessen hebben getrokken, was de fundering gelegd voor onze volgende stap: het veroveren van het TRPG-genre met Necromunda: Underhive Wars,'' aldus General Manager Yves Bordeleau van Rogue Factor.

Maar niet enkel Rogue Factor schreeuwde het nieuws van de daken. Ook Games Workshop, eigenaar van het Warhammer-merk, liet van zich horen. ''We zijn verheugd om Necromunda: Underhive Wars te kunnen verwelkomen tot onze catalogus van geweldige games gebaseerd op onze werelden en omgevingen,'' zo laat Games Workshop's Head of Licensing Jon Gillard weten. ''Rogue Factor en Focus Home Interactive hebben een prachtige Mordheim: City of the Damned-game gemaakt en hebben zo'n goed werk geleverd dat ze duidelijk de juiste personen zijn om de nachtmerriewereld van Necromunda tot leven te brengen. Nu kunnen fans van deze unieke en zeer invloedrijke IP eindelijk zoeken naar coole archeaeotech, terwijl ze rivaliserende bendes vernietigen in de Underhive.''

Bron: GameQuarter