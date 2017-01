Ga op een nostalgietrip met Bundle Stars' Legends of Gaming sale

22/1/17 00:43 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Elk medium heeft zo zijn klassiekers. Bij boeken kun je hierbij denken aan The Catcher in the Rye, 1984 en Moby-Dick, terwijl films The Godfather, Scarface en Full Metal Jacket hebben. In het geval van games zijn er ook genoeg series die als klassiekers bestempeld worden. En daarvan zijn er nu verschillende in de aanbieding bij Bundle Stars.

Bij deze klassiekers kun je denken aan games als Rollercoaster Tycoon, Monkey Island en tal van Star Wars-games, welke je nu in huis kunt halen met kortingen die kunnen oplopen tot wel 75%. Wellicht zijn dit niet de klassiekers waar je op hoopte, maar als je wel een kijkje wilt nemen, kun je dat doen door hier te klikken.

Bron: Bundle Stars