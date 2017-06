Ga snel met Humble Bundle's Sonic Sale

Denk je aan Sonic, dan denk je aan snelheid en visa versa. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de Sonic-games die nu bij Humble Bundle in de aanbieding zijn spreekwoordelijk over de toonbank vliegen.

Dankzij de kortingen van maximaal 75% scoor je namelijk voor bijna niets games als Sonic CD, Sonic Adventure 2 Battle en Sonic Spinball. En wil je groots inslaan, dan pak je voor € 22,99 de Sonic Games Collection, welke bestaat uit twaalf games met de blauwe snelheidsduivel. Dit en meer vind je nu hier.

Bron: Humble Bundle