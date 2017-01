Gabe Newell vertelt op Reddit over nieuwe Valve-games en Half-Life 3

Een van de meest interessante rubrieken op Reddit is AMA: Ask Me Anything. Hierin laten beroemdheden, maar ook mensen met een interessant beroep of bepaalde kennis zich ondervragen. Vandaag deed Gabe Newell van Valve dit, en uiteraard werd hem het hemd van het lijf gevraagd.

De grote baas achter Steam beantwoordde een hoop vragen, waaronder over de ambitie van het bedrijf om games te maken. Naast Dota 2 is er de afgelopen jaren niet veel uitgebracht, maar Newell laat weten dat Valve nog steeds werkt aan nieuwe games, waaronder ook zeker singleplayer games. De source Engine 2 is nog steeds de engine waarmee de onaangekondigde games gemaakt worden. Enkele games hiervan zullen VR-games zijn, zoals te verwachten valt van een platform als Steam.

“We are continuing to use Source 2 as our primary game development environment. Aside from moving Dota 2 to the engine recently, we are are using it as the foundation of some unannounced products. We would like to have everyone working on games here at Valve to eventually be using the same engine. We also intend to continue to make the Source 2 engine work available to the broad developer community as we go, and to make it available free of charge.”