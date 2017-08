Game in stijl dankzij deze MadCatz R.A.T. 4-aanbieding

Dat hardwarefabrikant MadCatz op dit moment het einde nabij is, is voor een groot deel te wijten aan hun avontuurtjes buiten hun comfortzone. Hun muizen zijn echter nog altijd prima, en dus wijzen we jullie graag op deze aanbieding.

Koopjeswinkel iBood heeft hun handen weten te leggen op een flinke lading MadCatz R.A.T. 4-muizen en gooit deze tegen een sterk gereduceerde prijs in de verkoop. Voor ‚ā¨ 29,95, 57% lager dan de adviesprijs van ‚ā¨ 69,99, krijgt je een muis met een DPI van 5000, 3,3 m/s tracking speed, negen macroknoppen en een acceleratie van dertig G. Wees er echter snel bij, want deze aanbieding is enkel vandaag hier te vinden.

