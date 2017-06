Game Mania gooit nu nog Call of Duty: Black Ops III in de aanbieding

20/6/17 00:23 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Bij Call of Duty-games lijken de meeste gamers een zeker spreekwoord na te leven. Dit spreekwoord stelt dat uit het oog ook uit het hart betekent. En met de komst van Call of Duty:Â WWII probeert Game Mania dat moment voor te zijn.

De grootste gamespecialist van de Benelux gooit namelijk Call of Duty: Black Ops III, de afsluiter van Treyarch's trilogie, in de uitverkoop. In plaats van € 54,98 betaal je nu € 29,98 voor een nieuw exemplaar van de game. Dat is overigens vijf euro duurder dan een tweedehands exemplaar, dat altijd € 24,98 kost. Mocht je echter staan op een eerstehands versie, dan kun je jouw bestelling hier plaatsen.

Bron: Game Mania