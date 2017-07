Games with Gold van de maand augustus mogelijk uitgelekt

25/7/17 16:06 | Sander van Genderen | Xbox One, Xbox 360 | 0 reacties

De Spaanse website Somosxbox heeft een afbeelding vrijgegeven waarop de vier nieuwe spellen van Games with Gold  zouden zijn te zien. Volgens de website zullen de bezitters van een Xbox One met Xbox Live Gold volgende week aan de slag met Assassin's Creed Chronicles: India.

Daarna zouden de spelers halverwege de maand met de indie-titel Firewatch aan de slag mogen. Oook aan de oude garde met de Xbox 360 is gedacht: Condemned: Criminal Origins zou eerst worden aangeboden, waarna deze zou worden opgevolgd door Forza Horizon 2. Of de afbeelding op de waarheid is berust, is even afwachten natuurlijk.

Bron: Somosxbox