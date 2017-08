Gearbox onthult het mysterieuze Project 1V1

10/8/17 10:53 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Project 1V1 Releasedatum: TBA Genre: niet beschikbaar Multiplayer: Platform: PC Uitgever: Gearbox Software

Gearbox, de ontwikkelaar van Duke Nukem: Forever, Borderlands en Alien: Colonial Marines, is bezig met een gloednieuwe IP. Dat heeft de uitgever gisteren wereldkundig gemaakt.

Het bedrijf wilt nog niet al te veel kwijt over hun nieuwe kindje, dat voorlopig door het leven gaat als Project 1V1, behalve dat het een mix gaat worden van first-person combat en het strategische element van een card collectible game. Hoe we ons dat moeten voorstellen, kunnen we enkel naar gissen, al zal er vermoedelijk spoedig meer duidelijkheid komen. 1V1 krijgt namelijk deze zomer nog een kleinschalige b├Ęta.┬áTot het zover is, moeten we het echter doen met deze afbeelding.

Bron: Project 1v1