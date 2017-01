Grijp je gamegear met korting bij de uitverkoop van Large

Als gamen je passie is, is er niets mis met dat tonen aan de wereld. En hoe doe je dat beter dan door kleding te dragen van je favoriete games? Die kleding koop je nu met forse kortingen bij Large.

De Wintersale van de webshop is in volle gang, waardoor je kortingen tot 70% krijgt op kleding van Pok├ęmon, Five Nights at Freddy's, Assassin's Creed, Super Mario, Gears of War, Watch_Dogs en Dishonored. Maar zelfs als je niet op zoek bent naar kleding, kun je mogelijk je slag slaan. Large verkoopt namelijk ook andere soorten merchandise van bijvoorbeeld Star Wars, DOOM en Resident Evil.

Bron: Large