Grijp nu Ryse: Son of Rome in de aanbieding

9/5/17 23:14 | Sil Hendriks | PC, Xbox One | 0 reacties

Een nieuwe dag is een nieuwe deal. En met de Star Deal van Bundle Stars heb je dagelijks prijs. De jackpot is vandaag Ryse: Son of Rome.

De game van Crytek gooide hoge ogen toen het als een launchtitel voor de Xbox One werd aangekondigd en was voor vele dan ook een van de games die met de console werd gekocht. PC-bezitters kunnen echter ook met de game aan de slag en betalen de komende achttien uur slechts € 2,99 voor de game, in plaats van de gebruikelijke € 19,99. Klik daarom hier om Ryse te veroveren.

Bron: Bundle Stars