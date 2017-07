Haal de eerste twee Batman: Arkham-games voor een schijntje in huis

7/7/17 00:19 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Ben jij ondanks alle lovende kritieken en de gigantische hype nog niet langs geweest in Arkham Asylum en Arkham City? Dan moet je je ergens toch wel schamen. Nu is echter je kans om je eer te herstellen.

Enkel de komende achttien uur kun je namelijk profiteren van de nieuwste Bundle Stars-dagaanbieding, welke zij de Star Deal noemen. En zoals je al kan raden wordt die vandaag mede mogelijk gemaakt door Wayne Enterprises.

Voor het luttele bedrag van ‚ā¨ 6,99 krijg je nu Batman:¬†Arkham¬†City - Game of the Year Edition √©n¬†Batman:¬†Arkham¬†Asylum - Game of the Year Edition. Enkel de DLC¬†is normaal gesproken al duurder. Grijp dus nu hier je kans.

Bron: Bundle Stars