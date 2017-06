Haal de volledige Harry Potter-collectie in een keer in huis

Gisteren rapporteerden we al dat Fantastic Beasts and Where to Find Them voor één dag spotgoedkoop te krijgen was via koopjeswinkel iBood. Vandaag doen we hetzelfde met de Harry Potter-films bij Bol.com.

Voor slechts € 24,99 haal je nu de volledige Harry Potter-serie op DVD in huis, en voor € 34,99 doe je hetzelfde met de Blu-rays. Dat betekent dat je acht van de populairste films ooit gemaakt in een keer aan je collectie kunt toevoegen. Wees er echter snel bij, want dit aanbod geldt enkel vandaag via deze link.

Bron: Bol.com