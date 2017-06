Haal tal van klassiekers in huis tijdens Good Old Games' Bethesda Sale

De naam Bethesda staat dankzij series als The Elder Scrolls, DOOM, Fallout en Wolfenstein al jaren garant van games van de bovenste plank. Het is dan ook moeilijk om niet enthousiast te worden van een uitverkoop van hun games. En laat Good Old Games nou precies dat aan het doen zijn!

Wie naar deze website gaat, ziet namelijk dat games als Fallout 2, The Elder Scrolls III: Morrow Game of the Year Edition en Fallout: New Vegas Ultimate edition bij de webwinkel te vinden zijn met kortingen die oplopen tot wel 75%. Er is dus geen reden meer om de aankoop nog langer uit te stellen.

Bron: Good Old Games