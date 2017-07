Haal tien indie-toppers in huis met Killer Bundle X

13/7/17 00:13 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

De tijden waarin indie-titels enkel door de meest hardcore gamers werden gespeeld liggen al ver achter ons. Dankzij het succes van games als Minecraft, Undertale, Five Nights at Freddy's en The Stanley Parable zijn onafhankelijk gemaakte games gemeengoed geworden waar een hoop vraag naar is.

Een bundel die tien recent verschenen succesvolle indie-titels combineert voor een zacht prijsje is dan ook iets wat we graag aan jullie voorleggen. Zoals wel vaker het geval is wordt deze bundel momenteel aangeboden door Bundle Stars, die je voor ‚ā¨ 5,29 keys geeft voor de volgende games:

The Flames in the Flood

Warhammer 40.000: Regicide

Human: Fall Flat

SEUM: Speedrunners from Hell

Aarklash: Legacy

Monochroma

Stronghold Legends: Steam Edition

Mainlining

Pang Adventures

VoidExpanse

Zie jij deze lijst wel een thuis krijgen in jouw Steam-bibliotheek? Klik dan hier om naar de aankooppagina te gaan.

Bron: Bundle Stars