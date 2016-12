Het feest kan niet op: ook op Good Old Games regent het kortingen

31/12/16 14:01 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

In de afgelopen tijd hebben we heel wat nieuwtjes gepost die jullie wezen op aanbiedingen bij verschillende verkopers van Steam Keys. En waarom ook niet? Aan het einde van het jaar regent het immers kortingen op games en bundels. 

Het jaar is echter nog niet voorbij en dus willen we jullie graag attenderen op een webwinkel die zich de afgelopen weken op de achtergrond hield: Good Old Games. Tot en met 2 januari hebben zij namelijk een ruim assortiment aan aanbiedingen, welke kunnen oplopen op 80%. Onder de tientallen deelnemende games bevinden zich onder andere Tropico, Omerta: City of Gangsters en Double Dragon. Neem echter vooral ook zelf een kijkje, want door hier te klikken zie je allemaal op een rijtje.

Bron: Good Old Games