Het is eindelijk zo ver: Beyond Good & Evil 2 laat zich zien

Na vijftien jaar gevuld met geruchten, loze beloftes en heel veel wachten is het nu toch eindelijk zover. Beyond Good & Evil 2 heeft zich laten zien met een spectaculaire E3-trailer.

Hoe spectaculair de trailer ook is, het leert ons maar weinig over de game. De ontwikkelaars van de game vertellen echter maar wat graag meer erover. Zo leerden we dat deel twee zich vóór Beyond Good & Evil, zelfs voor de geboorte van Jade, af zal spelen, in een tijd waarin de hybrides net nieuw zijn en de kolonisatie nog in volle gang is. En in deze wereld zoeken jij en je vrienden naar ware vrijheid.

Bron: GameQuarter