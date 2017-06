Het is officieel: Life Is Strange: Before the Storm komt eraan

12/6/17 00:26 | Sil Hendriks | Xbox One | 0 reacties

Life is Strange was Square Enix's eerste poging om te experimenteren met de episodische formule die steeds meer ontwikkelaars zich eigen maken. En dat experimentje was een gigantisch succes. Het was dan ook een kwestie van tijd voor een vervolg zich zou aandienen.

Die tijd is nu aangebroken, met de aankondiging van Life is Strange:Â Before the Storm. Deze driedelige aanvulling op Life is Strange komt al spoedig, dus verwacht snel meer details over de game.

Bron: GameQuarter