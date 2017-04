Het kostuum van deze cosplayer trok de aandacht van de politie

17/4/17 12:04 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Cosplayen is cool en een belangrijke manier voor fans om hun liefde voor een serie te uiten. Desondanks is het niet verstandig om verkleedt over straat te lopen, zoals een Canadees recent aan de lijve ondervond.

Verkleedt als een raider uit Fallout liep de man over straat in armor, een helm, kogelriem en gasmasker. Over zijn schouder droeg hij een vlag van de New California Republic en op zijn rug zat een geïmproviseerde replica van een bom. Niets vreemds op Comicon of de E3, maar wel in straten van Grande Prairie, waardoor bezorgde burgers zich genoodzaakt zagen om de politie te bellen.

Omdat de dreiging in eerste instantie re├źel leek, besloot de politie om de cosplayer aan te houden. Met minimaal acht man sterk en met getrokken wapens arresteerden ze de man toen hij een winkel genaamd Lynn's Alterations bezocht om, ironisch genoeg, zijn kostuum te laten bijstellen.

De cosplayer werd na verhoor op locatie meegenomen naar het politiebureau, waar hij even later mocht vertrekken zonder boete of verdere gevolgen. ''Door met de man te praten waren ze [de agenten] in staat vast te stellen dat hij een kostuum droeg en dat er geen sprake van gevaar voor de bevolking,'' aldus korporaal Shawn Graham van het lokale politiekorps. ''We moeten aannemen dat alles echt is tot het tegendeel is bewezen. Aan het eind van de rit heb je een goed gevoel. Ok, er was geen bom, geen intentie om iets illegaals te doen, maar gewoon iemand in kostuum''

Graham had ook nog een tip voor andere cosplayers: ''Er is een tijd en een plaats voor, maar een wandeling door de stad is misschien niet zo'n plaats.''

 

Bron: CBC