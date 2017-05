Het Scalebound-handelsmerk blijft voorlopig in handen van Microsoft

19/5/17 07:35 | Sil Hendriks | Xbox One | 0 reacties

Scalebound Releasedatum: Geannuleerd Genre: Adventure Multiplayer: Platform: PC, Xbox One Ontwikkelaar: Platinum Games

Het handelsmerk van Scalebound, de geannuleerde Xbox One-exclusive van PlatinumGames, is opnieuw door Microsoft vernieuwd, wat kan duiden op plannen om de game nieuw leven in te blazen.

Voor we echter collectief gaan feesten is het belangrijk om te weten dat het verlengen van het handelsmerk vermoedelijk meer te maken heeft met het voorkomen dat andere aan de haal gaan met de naam, dan met daadwerkelijke plannen van Microsoft. Met de E3 in de nabije toekomst weet je het echter nooit. Het handelsmerk mag immers niet eeuwig onbenut blijven.

Bron: GameQuarter