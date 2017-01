Hier kun je straks de Switch-presentatie zien

12/1/17 22:49 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Hier bij GameQuarter zijn we net als de rest van de wereld heel benieuwd naar wat de Nintendo Switch ons te bieden heeft. En dus tellen we de uren af tot de grote onthulling van de nieuwste console van Nintendo.

Want laten we eerlijk zijn: de video die we enkele maanden geleden kregen, was meer een uitgebreide teaser trailer dan een onthulling. We hopen dat we vannacht echter eindelijk meer te weten komen over de hardware in de Nintendo Switch, diens releasedate en prijs en natuurlijk welke games voor de console in ontwikkeling zijn. Dus klik om 05:00 op onderstaande video, en kijk met ons mee.