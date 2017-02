I Expect You To Die komt eindelijk naar Europa

1/2/17 08:40 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Nadat de release van de PSVR gepaard ging met een stortvloed aan games, is de stroom in de daarop volgende maanden enigszins uitgedroogd. Daarom houden we elke release voor het apparaat met argusogen in de gaten.

I Expect You To Die bijvoorbeeld, welke al in 2016 in Noord-Amerika verscheen, maar vreemd genoeg uitbleef in Europa. Daar komt echter spoedig verandering in. Ontwikkelaar Schell Games heeft namelijk bekend gemaakt dat de game volgende week, op 6 februari 2017, moet verschijnen. Stof je PSVR dus maar af en grijp je Move controllers zodat je helemaal klaar bent voor dodelijke puzzels in virtual reality.

Bron: GameQuarter