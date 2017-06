In Albion: Online komen grondstoffen tot leven

22/6/17 08:06 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

In enkele weken zal Albion:Â Online, een populaire MMORPG, eindelijk Early Access verlaten en een nieuw leven starten als een volledige game. Voor het zover is kreeg de game echter een grootse update en nu nog een kleintje.

Deze update voegt vijf nieuwe boss fights toe aan de game, welke door de ontwikkelaar worden omschreven als grondstoffen die tot leven komen. Door deze wezens te verslaan kun je deze grondstoffen oogsten en vervolgens gebruiken om krachtige uitrusting te smeden. Wees echter gewaarschuwd, want Old White, Ancient Ent, Rock Giant, Enormous Dryad en Ore Colossus zijn niet van plan zonder slag of stoot neer te gaan.

