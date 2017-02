Je Japanse games haal je dit weekend bij Good Old Games

25/2/17 12:04 | David Dejaeghere | PC | 0 reacties

Word jij blij van uitgevers als Koei Tecmo, Bandai Namco, NIS, Pqube en Idea Factory? Draag jij anime een warm hart toe en zou je het liefste zelf in Japan wonen? Dan is de nieuwste sale van Good Old Games iets voor jou.

Op hun webshop kun je namelijk nu tal van games, die zich duidelijk richten op een Japan-georiënteerd publiek, met korting kopen, waaronder YS, Corpse Party, Legend of Heroes, Hatoful Boyfriend en Agarest. De kortingen kunnen oplopen tot 75% en duren nog twee dagen. Sla dus snel je slag door hier te klikken.

Bron: Good Old Games