Je krijgt veel voor weinig met de Dollar Dash deals van Bundle Stars

Heb je nog wat geld op je PayPal-account staan waarvan je niet weet wat je ermee moet? Moet je creditcard maar weer eens een keer nodig gebruikt worden? Dan hebben wij misschien een suggestie.

Bundle Stars, een officieel gelicenseerde verkoper van¬†Steam Keys, heeft namelijk nu de Dollar Dash deals, waarbij je twintig games kunt scoren voor¬†$1 per stuk. Vertaald naar euro's komt dit neer op ‚ā¨ 1,09 per game, al krijg je een voordeelprijs van ‚ā¨ 3,39 voor vier games of ‚ā¨ 5,69 voor acht games. De belangrijke vraag is echter natuurlijk: welke games kun je hiervoor krijgen? Het antwoord is als volgt:

Skullgirls

Nihilumbra

Stealth Bastard Deluxe

Doorways: Chapter 0 - Prelude

Doorways: Chapter 3 - The Underworld

POSTAL

POSTAL 2

Shooting Stars

Reign of Bullets

Realms of Arkania - Complete Classic Trilogy

Decay: The Mare

Trulon: The Shadow Engine

Lucius

Lucius II

Lucius Demake

Edge of Space

Super 3D Noah's Ark

Stealth Inc 2

Gryphon Knight Epic

Skulls of the Shogun

Vraag je je na het zien van deze lijst af waar je moet zijn om te kunnen scoren? Dan hebben wij ook hierop het antwoord. Daarvoor klik je namelijk hier.

Bron: Bundle Stars