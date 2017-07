Je mobiele game-ervaring wordt weer net iets goedkoper met deze aanbieding van Wehkamp

Terwijl we wachten tot onze honderden nieuwe Steam-games gedownload zijn (sorry bankrekening), spelen we hier bij de redactie graag een draagbare game. Soms kiezen we voor Sony, soms voor Nintendo en soms voor de smartphone die toch al in onze broekzak zit.

Zoals iedereen echter zal weten, zijn smartphones tegenwoordig sneller verouderd dan het nieuwste tieneridooltje. Velen van ons zijn dan ook alweer opzoek naar een nieuw model. En waarom zou dat niet de Samsung Galaxy S8+ kunnen zijn?

Met zijn 6,2 inch Quad HD+ Super AMOLED scherm , Android 7.0 en 64GB intern geheugen is het apparaat van de Koreaanse fabrikant in ieder geval een interessante optie. Vooral nu hij in de aanbieding is voor € 849,-, in plaats van de gebruikelijke € 899,-. en je nog een extra presentje bijkrijgt. Wie deze smartphone namelijk vĂ³Ă³r 30 juli 2017 bestelt, krijgt er een Gear VR, een controller Ă©n € 50,- Oculus-tegoed bij. Klinkt dat als een deal die je niet mis wilt lopen? Dan kun je hier klikken om naar de productpagina te gaan.

Bron: Wehkamp