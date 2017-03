Je zult je uitrusting uit Destiny niet mee kunnen nemen naar Destiny 2

5/3/17 01:07 | David Dejaeghere | PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Slecht nieuws voor de fanatieke Destiny-speler: wanneer deze herfst het tweede deel in de Destiny-serie verschijnt, zal je opnieuw moeten beginnen met het verzamelen van alle wapens en uitrusting. Dit heeft Bungie bekend gemaakt op hun website.

''Een vervolg staat voor een nieuwe start voor elke speler, met nieuwe werelden om te verkennen, nieuwe verhalen om te vertellen, nieuwe krachten om te vergaren, nieuwe loot om te verdienen en nog zoveel meer. Dit heeft ons een besluit doen nemen die ons in staat zou stellen om zowel de game als de spelers zo goed mogelijk te dienen: jouw kracht, bezittingen, geld en Eververse-gerelateerde voorwerpen zullen niet worden meegenomen. Ze blijven echter wel gewoon beschikbaar in de originele Destiny.''

De keuze van Bungie is een begrijpelijke, maar wel een onverwachte voor veel spelers. De Destiny -serie vertelt een alsmaar evoluerend verhaal dat begon met de basis-game en werd uitgebreid met een constante stroom aan DLC. Dat Destiny 2 hier direct gaat volgen was bovendien al bekend, waardoor het logisch leek dat jouw karakter een op een zou worden overgeheveld zou worden naar het tweede hoofdstuk van Bungie's verhaal. Dat blijkt dus niet zo te zijn.

''We weten dat jullie, net als ons, een band hebben gekregen met de Guardians die jullie gemaakt hebben en dus zijn we van plan om jullie persoonlijke karaktertrekken te behouden. We zullen de toewijding en passie die jullie getoond hebben voor deze wereld erkennen. Specifiek zullen de klasse, het ras, geslacht, gezicht, haar en markeringen van alle karakters die Level 20 bereikt hebben en de Black Garden story mission voltooit hebben worden meegenomen. We zijn tevens van plan om deze veteranen te belonen met iets dat jullie prestaties reflecteert.

We geloven dat dit het beste pad is om te nemen. Het staat ons toe grote stappen vooruit te zetten en verbeteringen toe te voegen die jullie allemaal verwachten van een vervolg, om zo te verzekeren dat het de beste game wordt die wij kunnen maken, zonder dat het verleden ons belemmerd. We kijken er naar uit later dit jaar meer details met jullie te delen over hoe we jullie legende zullen eren.''

Bron: Bungie