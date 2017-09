John Hanke reageert op de onthulling van de iPhone X

Afgelopen nacht organiseerde Apple hun jaarlijkse event om de pers en consumenten hun nieuwe producten te tonen en over hun toekomstplannen bij te praten. In die plannen speelt AR, Augmented Reality, een grote rol. En daar wordt John Hanke, de grote man achter Pokémon: GO, best wel enthousiast van. Dat blijkt uit een post die hij op Medium deed.

Toch is Hanke niet louter positief over de iPhone X. Het apparaat zelf is namelijk niet zó baanbrekend volgens de Niantic-medewerker. Het is vooral de deuren die deze stap van Apple opent, die hem goed stemmen.

''Dus...hebben we vandaag de toekomst gezien?'' vraagt Hanke zich op Medium af. ''Ja en nee.  AR-telefoons zijn een hele belangrijke stap op de het pad naar volledige AR. Maar begrijp wel dat het een stap is die is genomen met de limiteringen van zijn huidige vorm en de mate van ontwikkeling. Gezien het aantal afkortingen die er zijn en de algemene verwarring over deze nieuwe technologie, is het waarschijnlijk nuttig om toe te lichten wat wij bij Niantic verstaan onder Augmented Reality. Velen zullen AR interpreteren als enkel het visuele effect dat je ervaart met een device dat een digitaal object of melding over het beeld van de camera heen plaatst.

In onze beleving mist dat het doel. Wat AR echt betekent, is het verbinden van digitale informatie, objecten en ervaringen met de fysieke wereld op het moment dat jij het ervaart. Het is het stukje over het verbinden van informatie dat belangrijk is. De manier waarop die informatie tot jou komt is secundair. Wat ik bedoel is...AR kan iets zijn zoals we zien in de film 'Her'. Het kan een fluistering in je oor zijn dat je vertelt hoe je moet lopen of je historische feitjes over het gebouw voor je vertelt.''

Het punt dat Hanke lijkt te willen maken, is dat de visuele AR, zoals hetgeen waar Apple met de iPhone X groot op inzet, slechts een klein gedeelte is van het volledige AR-plaatje dat Niantic voor ogen heeft. Of die droom ooit werkelijkheid wordt valt te bezien, maar met hoe snel technologie beter wordt, lijkt het zeker niet onmogelijk.

Bron: GameQuarter