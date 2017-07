Just Cause 3 is nu tijdelijk gratis

25/7/17 23:32 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Chaos, destructie en explosies; wie Just Cause 3 gekocht heeft, wist waarschijnlijk precies waar hij aan toe was. Voor wie de game niet kent hebben we echter goed nieuws.

Om de release van de community made multiplayer mod voor de game te vieren, heeft Square Enix een gratis trial van de game aangekondigd. Vanaf vandaag en tot 27 juli kan iedereen met een Steam-account tijdelijk gratis het spel uitproberen. En bevalt de game? Dan kun je hem ook nog met korting zelf kopen.

Bron: GameQuarter