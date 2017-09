Kholat komt naar de Microsoft Store

26/9/17 07:56 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Kholat Releasedatum: PC: 9 juni 2015, Xbox One: 8 maart 2016, PlayStation 4: 9 juni 2017 Genre: Survival horror Multiplayer: Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Ruim twee jaar na de release op Steam, een jaar na de launch op Xbox One en drie maanden na de PlayStation 4-versie, komt Kholat nu ook naar de Microsoft Store. Dat maakt uitgever en ontwikkelaar IMGN.PRO bekend op hun persportaal.

Waarom de game nu nog, of beter gezegd nu pas, naar de Microsoft Store komt is niet bekend. De game is bekroond met meerdere awards en zou dus geen problemen mogen hebben met een eventuele screening waar het doorheen moet komen. Vermoedelijk gaan we hier echter nooit antwoord op krijgen.

Bron: GameQuarter