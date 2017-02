Kojima wil geen horrorgames meer maken

Met P.T. had Kojima een van de populairste horrorgames van de afgelopen jaren in handen. En met Konami uit de weg leek de Japanner vrij om zijn engste nachtmerries tot leven te laten komen. In een interview met IGN laat het game-icoon echter weten dat we onze adem niet in hoeven te houden.

''Ik wordt erg snel bang,'' aldus Kojima. ''Dat geldt ook voor Alfred Hitchcock en Steven Spielberg. Omdat ze makkelijk bang worden, omdat ik makkelijk bang wordt, is het juist makkelijk voor ons om iets te maken dat eng is, omdat we begrijpen wat eng is.

Maar in dat proces stellen we ons constant dingen voor, zoals angstaanjagende situaties en daar krijg ik nachtmerries van. Dat is de reden dat ik geen horrorgame wil maken.''

Moge het duidelijk zijn: een spirituele opvolger van P.T. van Kojima's hand hoeven we, althans voorlopig, niet meer te verwachten. Mocht het echter in de toekomst wel zo ver komen, dan heeft Kojima het perfecte plan om ons de stuipen op het lijf te jagen:

┬┤┬┤Ik denk dat de effectiefste manier om iemand de stuipen op het lijf te jagen is om ze iets te tonen dat net niet normaal is. Het klopt n├ęt niet, maar op het eerste gezicht kunnen ze niet zien wat er ongewoon aan is. Als je zoiets doet brengt dat het brein in verwarring, en dat wordt zenuwslopend voor de persoon die het ziet.

Tevens; het onbekende. Wanneer er geen informatie over iets is, is het enger. Bungee jumpen is hiervan een voorbeeld. Wanneer je het meer dan een keer gedaan hebt, wordt het nooit meer zo eng als de eerste keer. Iets waar iemand vooraf geen beeld van heeft, is het engste.

Een goed voorbeeld daarvan is de originele Alien. Iedereen weet nu hoe hij eruit ziet, het beroemde ontwerp van H.R. Giger, maar in de originele film zie je hem voor het grootste gedeelte niet. Je ziet dingen zoals snelle flitsen en kleine stukjes, maar je kent de vorm niet. Je kent de exacte grootte niet. Tot je het ziet aan het einde en zoiets hebt van ┬┤oh, het lijkt op een persoon. Iemand draagt iets als een outfit, zoals een mascotte┬┤. Op dat moment is het niet eng meer, maar tot dat punt, omdat het een onbekend iets is, is het erg eng.

Bron: IGN