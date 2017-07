Kom naar Leiden om je fiets een make-over te geven tijdens Splatoon 2's launch event

19/7/17 10:21 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Launch events van grote games zijn meestal exclusief voor de pers of zijn dure feesten waar je een kaartje voor moet kopen. Nintendo zou echter Nintedo niet zijn als ze er niet hun eigen draai aan zouden geven.

De release van Splatoon 2 wordt om deze reden aankomende vrijdag in de open lucht gevierd op het plein voor treinstation Leiden Centraal. Hier zal vanaf 12:00 een Tuk Tuk staan, waarin mensen zelf de game kunnen proberen, waarna ze, mocht de game bevallen, direct kunnen doorwandelen naar de Intertoys, NedGame of GameMania in de binnenstad om de game te kopen.

Mocht je zelf in Leiden wonen, dan kun je ook even op de fiets naar het event komen. Vanaf 16:00 zal een graffiti artist namelijk je tweewieler van een kleurige make-over kunnen voorzien. Heb je school of werk? Wees dan niet bevreesd. De activiteiten gaan door tot 19:00.

Bron: GameQuarter