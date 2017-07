Komt Rayman: Legends - Definitive Edition in september?

14/7/17 14:00 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Dat Rayman:Â Legends naar de Nintendo Switch komt, weten we al sinds de onthulling van apparaat, toen de game in een compilatievideo voorbij kwam. Sindsdien is echter erg stil geworden rondom de ledemaatloze held.

Verschillende retailers, beginnend met Amazon UK, melden nu dat Ubisoft op 12 september 2017 de Definitive Edition van Rayman: Legends naar de Switch brengt. Het is onduidelijk waar deze informatie vandaan komt, maar gezien de connecties van Amazon is de kans groot dat het juist is. Tot Ubisoft een officiële reactie geeft, adviseren we echter om deze datum met een korreltje zou te nemen.

Bron: GameQuarter