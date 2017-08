Lawrence Poe: The Frozen North start de tweede fase van Conan: Exiles' Early Access

14/8/17 07:46 | Sil Hendriks | PC, Xbox One | 0 reacties

Conan: Exiles Releasedatum: PC: 31 januari 2017 (Early Access), Xbox One: 16 augustus 2017 (Xbox Preview) Genre: MMORPG Multiplayer: Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One Uitgever: Funcom Ontwikkelaar: Funcom

We hebben al de nodige berichten geschreven over The Frozen North, de gratis uitbreiding die gepaard gaat met de release van Conan: Exiles op de Xbox One. Ontwikkelaar Funcoms Head of Games, Lawrence Poe, komt echter ook nog een duit in het zakje doen.

Op Funcom's persportaal laat Poe het volgende weten: ''We zijn blij dat we de poorten van Conan: Exiles kunnen openen voor gamers op de Xbox One. Deze versie van Conan: Exiles profiteert van zes maanden aan content updates en verbeteringen die wij aan de pc-versie toevoegden gedurende de eerste fase van Early Access. De lancering op Xbox Game Preview, gepaard met de release van The Frozen North, geeft ons het startsein voor de tweede fase van Early Access, en de game is nu groter en beter dan ooit. Er is nog steeds werk te doen voor de launch, maar we zitten op koers en zijn heel benieuwd naar wat de toekomst brengt voor Conan: Exiles.''

Bron: GameQuarter