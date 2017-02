League of Legends Pro: Faker breekt Twitch-record

7/2/17 00:43 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

League of Legends; het is een game waar mensen enkel van lijken te kunnen houden of haten, zonder een gulden middenweg. Het valt echter niet te ontkennen dat de game onmisbaar is in het eSports-circuit, waar gamers zoals Lee 'Faker' Sang-hyeok ware helden zijn geworden.

Voor wie niet al te bekend is met (competitief) League of Legends: Faker is een Koreaanse gamer welke al ruim vier jaar de League of Legends-scène domineert als de onbetwiste beste speler ter wereld. Voor deze prestatie wordt hij riant betaald met een jaarsalaris dat in de miljoenen loopt. Meer is echter altijd beter en omdat Faker's exclusiviteitsdeal met streamingsite Azubu is verlopen, kan hij nu andere oorden gaan verkennen. Oorden zoals Twitch, waar hij direct records aan diggelen sloeg.

Faker's stream van League of Legends trok op zijn hoogtepunt tweehonderdvijfenveertigduizend kijkers, wat het hoogste aantal is dat ooit werd genoteerd voor een stream van een individu, en toont maar weer eens aan hoe populair de game én Faker zijn. Of hij dit nog zal kunnen evenaren zal echter moeten blijken.

De naam Faker trok mensen massaal naar Twitch toe, maar de stream die ze vervolgens voorgeschoteld kregen werd niet erg goed ontvangen. Faker staat namelijk bekend als een man van weinig woorden, iets wat natuurlijk niet zo goed werkt tijdens een streaming-sessie.

De Koreaan had alles in het werk gesteld om meer te communiceren met zijn publiek en ging zelfs zover dat zijn stream begeleid werd door een live-vertaler, maar dat kon niet voorkomen dat het in de soep liep. Ondanks zijn voornemens viel Faker vaak lange tijd stil, en toen de vertaler er plotseling mee op hield was de sessie voor het overgrote deel van de kijkers niet meer te volgen.

Dit akkefietje zal natuurlijk maar weinig impact hebben op Faker's reputatie en populariteit, maar een glansrijke Twitch-toekomst ligt waarschijnlijk niet in het verschiet. Maar wie weet, misschien komt Faker's onvoorspelbaarheid ook hier om de hoek kijken.

Bron: Kotaku