Let op wat je zegt: deze gamer mocht zes jaar brommen voor uitspraken in Runescape

Games als League of Legends, Call of Duty en Overwatch hebben een niet al te beste reputatie als het aankomt op hun community. De groepen worden salty of toxic genoemd en ook Blizzard heeft beaamd dat het gedrag van een vocale minderheid ze een hoop tijd kost. De straffen die de uitgever die minderheid oplegt vallen echter in het niets bij het verhaal van Josh Pillault.

Pillault mocht namelijk zes jaar achter tralies doorbrengen nadat hij ondoordacht in Runescape ging dreigen met een aanslag op zijn school. Dit deed hij voornamelijk om een speler die hij als vervelend ervaarde de mond te snoeren, niet begrijpende wat de gevolgen voor hem zouden kunnen zijn. Die werden echter pijnlijk duidelijk toen een SWAT-team hem kwam halen.

Het verhaal van van Josh dateert alweer van 2012, maar komt nu weer bovendrijven doordat hij de jongen vorige week vervroegd is vrijgelaten. Hij werd daarover ge√Įnterviewd door YouTuber Silentc0re, waardoor nieuwe details van de zaak in de openbaarheid komen.

Het verhaal begon met de beruchte game Super Columbine Massacre RPG, die de aanslag in Columbine uit 1999 simuleert. Een onbekende vriend van Josh adviseerde hem op de Runescape-chat om het spel te proberen, hetgeen Pillault niet zag zitten. Dit deelde hij zijn vriend mede, waarna het gesprek nog even over het spel ging.

Een derde persoon, een jongen van veertien, mengde zich in het gesprek en zei het duo dat ze erover moesten ophouden en dat ze zelfmoord moesten plegen. Josh, op dat moment onder invloed van alcohol, was hier niet van verdiend en besloot nog wat olie op het vuur te gooien. Hij schreef dat hij op 20 april 2013 (een zaterdag) naar zijn eigen school zou gaan om zichzelf en iedereen in het gebouw van het leven te beroven. Deze dreiging leverde hem een permanente mute op in de chat, wat hem deed besluiten zijn account af te staan. Daarmee is het verhaal echter niet over, want een paar dagen later zat Pillault op het politiebureau.

Op het bureau werd hij ondervraagd door agenten van de FBI, die de dreiging van een aanslag heel serieus namen. Deze ondervraging gebeurde zonder het bijzijn van een advocaat, omdat de FBI Josh had adviseert die achterwege te laten om het proces te versnellen. De eerste keer dat de op dat moment 20 jarige Josh juridische ondersteuning kreeg, was toen het proces daadwerkelijk van start ging. Dat heeft echter niet mogen baten.

Hoewel er voldoende bewijs was om te onderbouwen dat Josh's uitspraak niet serieus bedoeld was, zoals de datum die op een zaterdag viel, meerdere brieven van goed gedrag, meerdere psychische evaluaties en het feit dat er geen (vuur)wapens in zijn huis te vinden waren, adviseerde de adocaat van Josh om te schikken om te voorkomen dat hij een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar en een boete van $250.000 moest betalen. Josh ging hiermee in mee en werd als gevolg veroordeeld tot 72 maanden in de bajes.

Uiteindelijk heeft Pillault niet de volledige straf moeten uitzitten, vermoedelijk vanwege goed gedrag. Dat betekent echter nog niet dat hij thuis is. Hij is nu in bewaring geplaatst waar hij voorbereid wordt op de terugkeer in de maatschappij. Hier kan hij alvast geld verdienen om een nieuw leven op te bouwen.

Overigens heeft Josh geen spijt van hoe alles gelopen is. De 25-jarige gozer kampte voor zijn arrest met alcohol- en drugsproblemen, die hij in de gevangenis heeft overwonnen. Hierdoor zou hij als persoon zijnde er beter uit zijn gekomen. Zelfs de agenten die hem naar eigen zeggen voorgelogen en erin geluisd hebben lijkt hij geen wrok te koesteren. Is plaats daarvan is hij nu van plan een YouTube-kanaal te beginnen, waar hij tot ieders verbazing Runescape wilt gaan spelen.

Om zijn nieuwe leven van de grond te krijgen is een crowdfunding gestart door de moeder van Josh. Zij had om $2500 gevraagd, hetgeen ondertussen bijna behaald is.

